Napoli | Ostigard | «Con Spalletti ho un buon rapporto | mi aiuta ogni giorno»

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Le parole di Leosulla sconfitta con il Milan: «La sconfitta di domenica è stata amara ma siamo già pronti a rialzarci a partire di Lecce» Leoha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Di seguito le parole del difensore del. SCONFITTA CON IL MILAN – «La sconfitta di domenica è stata amara ma siamo già pronti a rialzarci a partire di Lecce. Non vorremmo mai perdere anche se quest’anno è capitato pochissime volte. Adesso dobbiamo ritrovare la via della vittoria in campionato e poi saremo pronti a dare battaglia al Milan in Champions». PRIMA STAGIONE AL– «Ovviamentecalciatore vorrebbe giocare sempre, ma io so benissimo che sono in compagnia di difensori di livello eccezionale e quindi devo lavorare al massimo per crescere.volta che ...

"Spalletti sa che vorrei giocare di più, ma sono pronto a lottare per questo grande club". Il difensore del Napoli Leo Ostigard ha accettato le scelte del suo allenatore, si è sistemato alle spalle di Rrahmani e Kim, sa bene che lo spazio è poco ma ha come priorità il bene collettivo: "Con loro siamo grandi ...

"Non vorremmo mai perdere, ma siamo già pronti per la prossima partita, pensiamo solo a quella e vogliamo vincerla. E' importante rialzarsi e vincere contro il Lecce, anche per preparare al meglio la ...In queste parole di Leo Ostigard, rilasciate a Radio Kiss Kiss, lo stato d'animo di un Napoli reduce dalla pesante sconfitta incassata al Maradona contro i rossoneri, ma deciso a riprendere in fretta ...