Napoli | Milan archiviato | il Lecce per ritrovare le giuste sensazioni

Quella del Milan è stata una fiammata imprevista per dare smalto ad un campionato che sembrava già concluso. Un incidente di percorso per il Napoli ad avvalorare le parole di Spalletti che dice: "Fino a quando la storia non è scritta bisogna continuare a lavorare in maniera seria e corretta". Napoli–Milan è ormai alle spalle ma gli strascichi sono pesanti per l'atmosfera che si è creata dopo i disordini al Maradona. Nel dopo partita tante le testimonianze di chi ha vissuto momenti di paura tra individui prepotenti che non hanno rispettato neanche i bambini. Delinquenti, come li ha definiti Aurelio De Laurentiis che mortificano i veri tifosi e che non dovrebbero varcare mai più l'ingresso dello stadio.

