Napoli, la Procura FIGC ha aperto un’inchiesta su Matteo Politano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Si prevedono tempi duri per Matteo Politano, attaccante o centrocampista del Napoli, il quale nel corso del match contro il Milan si è reso protagonista di un brutto gesto. A causa di esso, infatti, la Procura FIGC ha aperto un’inchiesta, vediamo di cosa si tratta e perché rischia. Cori contro Politano: lui reagisce Nel corso L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Si prevedono tempi duri per, attaccante o centrocampista del, il quale nel corso del match contro il Milan si è reso protagonista di un brutto gesto. A causa di esso, infatti, laha, vediamo di cosa si tratta e perché rischia. Cori contro: lui reagisce Nel corso L'articolo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : ?? La Procura di Napoli sta indagando sulla guerra tra gli ultras e #ADL. L’ipotesi è violenza privata nei confront… - capuanogio : Quindi si scopre, si fa per dire, che dietro la protesta degli ultras del #Napoli contro #ADL non ci sarebbe il car… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Napoli, la Procura indaga su tentativi di condizionamento di alcuni tifosi delle scelte manageriali del cl… - sscalcionapoli1 : Il Mattino – Napoli, la Procura indaga su tentativi di condizionamento di alcuni tifosi delle scelte manageriali de… - LandiGiuseppe : RT @capuanogio: Quindi si scopre, si fa per dire, che dietro la protesta degli ultras del #Napoli contro #ADL non ci sarebbe il caro biglie… -