Napoli | il valore di Kvaratskhelia in continua crescita | incontro tra le parti a fine stagione

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Arrivato in estate come sconosciuto dalla Dinamo Batumi, l’uragano Kvichasi è abbattuto sulla Serie A in questa. Sebbene non sia riuscito ad evitare la sconfitta del suocontro il Milan nell’ultimo turno di campionato, il giovane georgiano sta trascinando, insieme a Victor Osimhen, la squadra partenopea verso il suo terzo scudetto. La formazione allenata da Luciano Spalletti, nonostante lo 0-4 subito contro la squadra di Pioli al Diego Armando Maradona, conserva un vantaggio di ben 16 punti dal secondo posto e viaggia a vele spiegate verso la conquista del campionato. Inoltre, il tecnico toscano ha condotto ilper la prima volta ai quarti di finale di Champions League, dove affronterà proprio il Milan. Victor Osimhen e Khvicha, attaccanti del ...