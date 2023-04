Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Napoli sotto ricatto? L’idea di una frangia Ultras prima della gara con il Milan! - infoitsport : SSC Napoli sotto ricatto degli ultras? De Laurentiis verrà ascoltato dai magistrati - infoitsport : Napoli, il ricatto degli ultras con i bengala: «Accendiamoli all'80’ così arriva la multa» - infoitsport : Follia Ultras, “Bengala all’80° per far multare la Società”: Napoli sotto ricatto? - NapoliAddict : Clamoroso Il Mattino - Il ricatto Ultrà con i bengala: 'Li accendiamo all'80', così piglia la multa!' #Napoli… -

Ilsottodel tifo organizzato: la Procura ha aperto un' inchiesta con De Laurentiis che verrà ascoltato dagli inquirenti....che hanno preso per mano i bambini vedendo che in curva ci si menava durante la partita del. ... Non si tratta solo di passione e calore, ma è anche, violenza e non accettazione della ...Il direttore di Sky Sport: "La cultura ultras ha stufato: non è solo passione, folclore e calore, ma ancheviolenza, non accettazione della libertà altrui"16/03/2023 - riunione comitato di ordine e sicurezza pubblica / foto Image nella foto: Aurelio De Laurentiis Il direttore di Sky Sport ...

Napoli, il ricatto degli ultrà con i bengala: «Accendiamoli all'80', così arriva la multa» ilmattino.it

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul ricatto degli Ultras, rivolto ad Aurelio De Laurentiis, durante la sfida di campionato tra Napoli e Milan. La testata giornalistica, sulla ...Il ricatto degli Ultrà, titola il quotidiano Il Mattino raccontando che il fascicolo della Procura di Napoli in merito a Napoli-Milan si arricchisce di un'altra pagina, il passaparola ...