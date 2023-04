Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Ultras Napoli: ricatto alla società azzurra per colpire De Laurentiis #DeLaurentiis #Milan #napoli #scontri #ultrà… - Since_in_1981 : @MinolloO @FulvioPaglia La verità è che prima dell'arrivo di AdL i capi ultras si sono arricchiti col Napoli (c'è c… - pleporace : La procura di Napoli ipotizza un ricatto degli ultrà a De Laurentis. Quella di Torino ha aperto un nuovo fascicolo… - TvPuglia : Ultras, ricatto al Napoli. I pm: «Un piano per colpire De Laurentiis» -

...che hanno preso per mano i bambini vedendo che in curva ci si menava durante la partita del. ... Non si tratta solo di passione e calore, ma è anche, violenza e non accettazione della ...Il direttore di Sky Sport: "La cultura ultras ha stufato: non è solo passione, folclore e calore, ma ancheviolenza, non accettazione della libertà altrui"16/03/2023 - riunione comitato di ordine e sicurezza pubblica / foto Image nella foto: Aurelio De Laurentiis Il direttore di Sky Sport ...Notizie Calcio- A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Leandro Del Gaudio , giornalista de' Il Mattino: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se ...

Napoli, il ricatto degli ultrà con i bengala: «Accendiamoli all'80', così arriva la multa» ilmattino.it

Quindi abbiamo capito che questa voce, di non portare materiali, è partita da Napoli. Perché a noi persiste questo divieto e agli altri, coinvolti negli incidenti come tifoseria, invece no". NESSUN ...Ma quando i soldi li incassa lui, la volgarità sparisce Sempre sulla questione biglietti si è spesso discusso dei presunti ricatti degli ultras del Napoli per avere biglietti gratis. Questa è ...