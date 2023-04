Napoli | il Questore sulla festa scudetto | “Enorme flusso di persone | si rischiano incidenti”

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Aprosegue la preparazione in vista della probabiledel club partenopeo. “Stiamo cercando di prevenire ogni possibile criticità, visto che si prevede undi”, ha dichiarato ildi, Alessandro Giuliano, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. “Una folla eccessiva può diventare ingestibile se una determinata piazza ha una capienza limitata e non ha adeguate vie di fuga. Gli afflussi vanno controllati. Non c’è solo rischio di violenze, ma purtroppo ci sono precedenti di graviper una folla eccessiva. Noi, con il comitato provinciale della sicurezza pubblica, stiamo studiando le varie situazioni per garantire a tutti unaserena”, ha ...

I Daspo (divieti di accesso alle manifestazioni sportive) del Questore di Napoli da gennaio: 41 per fatti successi al Maradona, 48 in altri impianti'. Ieri per quanto accaduto in Curva B durante la ...Alessandro Giuliano è Questore di Napoli da quasi quattro anni e già alla fine degli anni Novanta è stato dirigente della cattura di Napoli in questa città che conosce a fondo. Due arresti in flagranza differita ieri, quarantuno ...

