Napoli, guerra Ultras-De Laurentiis: sale la tensione per la festa Scudetto (Di mercoledì 5 aprile 2023) Uno scenario pieno di delusioni ha inondato l'umore della squadra di Spalletti, sconfitta dal Milan al Maradona per 4-0 e spettatrice di una rivolta scaturita dai propri tifosi. La situazione che vede al centro le proteste degli Ultras del Napoli si fa sempre più tesa, considerando che la dirigenza partenopea ha la volontà di prendere posizioni severe a riguardo. Il caso si fa sempre più paradossale, visto soprattutto la dominanza del club azzurro ad un passo dallo Scudetto. Aurelio De Laurentiis, Napoli @Twitter Napoli, la Procura avvia l'indagine per estorsione In seguito alle varie restrizioni erogate dal Patron dei Partenopei sulla tifoseria negli stadi- le cui scelte sono guidate da motivi precauzionali alla violenza sugli spalti- la reazione degli ...

