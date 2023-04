Napoli, De Laurentiis incontra Piantedosi: «E ho detto di no a un fondo arabo» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Aurelio De Laurentiis ospite di un Focus al Sole 24 è intervenuto sul tema dei fondi e del progetto Napoli per il futuro. E parla anche di Milan-Napoli la sfida ai quarti in... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 5 aprile 2023) Aurelio Deospite di un Focus al Sole 24 è intervenuto sul tema dei fondi e del progettoper il futuro. E parla anche di Milan-la sfida ai quarti in...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : Il Napoli precisa che le dichiarazioni del Presidente De Laurentiis in relazione alla presunta acquisizione di Sky,… - sscnapoli : Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Gianni Miná, gio… - FulvioPaglia : Gli ultras del Napoli contestano De Laurentiis non da oggi, per i costi dei biglietti, per i divieti allo stadio, p… - biacapparelli : RT @napolista: De Laurentiis, il tuo Napoli è altra cosa rispetto a questi modelli sottoculturali Un ambiente malato che spiega i tuoi suc… - Ftbnews24 : #Napoli, pioggia di DASPO per i tifosi: scavalcamenti e fumogeni contro l’Eintracht #Napoli, De Laurentiis -