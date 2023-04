Napoli, De Laurentiis: “Il club è un giocattolo di famiglia, perché venderlo?” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Archiviata la pesante sconfitta per zero a quattro rimediata nel match casalingo contro il Milan, il Napoli di Aurelio De Laurentiis si prepara a sostenere la trasferta di campionato contro il Lecce. Nonostante la sconfitta con i rossoneri, che ritroveranno nei quarti di Champions League, gli azzurri mantengono comunque un distacco dalle dirette inseguitrici difficilmente colmabile, con una lotta scudetto che sembra sempre più virtualmente chiusa in favore del club partenopeo. Aurelio De Laurentiis @Twitter La partita contro il Milan non è però finita sotto i riflettori unicamente per il risultato inatteso. Ad attirare l’attenzione sono state anche le proteste di una frangia della tifoseria del Napoli nei confronti del presidente Aurelio De Laurentiis, culminate con degli scontri ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 5 aprile 2023) Archiviata la pesante sconfitta per zero a quattro rimediata nel match casalingo contro il Milan, ildi Aurelio Desi prepara a sostenere la trasferta di campionato contro il Lecce. Nonostante la sconfitta con i rossoneri, che ritroveranno nei quarti di Champions League, gli azzurri mantengono comunque un distacco dalle dirette inseguitrici difficilmente colmabile, con una lotta scudetto che sembra sempre più virtualmente chiusa in favore delpartenopeo. Aurelio De@Twitter La partita contro il Milan non è però finita sotto i riflettori unicamente per il risultato inatteso. Ad attirare l’attenzione sono state anche le proteste di una frangia della tifoseria delnei confronti del presidente Aurelio De, culminate con degli scontri ...

