Napoli | De Laurentiis | “Il calcio va rivisitato Troppi quindici minuti di intervallo”

"Il gioco del calcio andrebbe rivisitato. Abbiamo un intervallo di quindici minuti, i ragazzi a casa che giocano sulle piattaforme riprendono la partita al 46'? Io non credo, li stiamo perdendo tutti. Facciamo fare ancora televisione a gente di 50, 30, 20 anni fa". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel corso dell'evento "Merger & Acquisition Summit. Le fusioni e le acquisizioni in Italia, i grandi investitori, le aree interessate e i protagonisti del settore", organizzato dal Sole 24 Ore. Poi aggiunge: "Noi vendiamo i biglietti per lo stadio ai nostri tifosi tramite una piattaforma, ma la stessa cosa la dobbiamo fare per i nostri tifosi virtuali che sono ben più numerosi. Se Nielsen mi dice che il Napoli nel mondo ha 83 ...

