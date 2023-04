Napoli, De Laurentiis: “Il calcio va inteso come impresa” (Di mercoledì 5 aprile 2023) “O il calcio lo si intende come un’impresa, e purtroppo in Italia lo è a metà, o non si va da nessuna parte. Il mio modello è sempre stato il Cinema, ho toccato con mano circa 400 film e ho imparato a fare il mestiere dell’imprenditore puro”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel corso dell’evento “Merger & Acquisition Summit. Le fusioni e le acquisizioni in Italia, i grandi investitori, le aree interessate e i protagonisti del settore”, organizzato dal Sole 24 Ore. Il numero 1 del club partenopeo si sofferma sul tema dei fondi che “sono una cosa importantissima, però di solito devono investire in un settore per dare redditività ai propri investitori, sottraendo la redditività al settore stesso. Sono stato contrario ai fondi perché di calcio non capiscono ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) “O illo si intendeun’, e purtroppo in Italia lo è a metà, o non si va da nessuna parte. Il mio modello è sempre stato il Cinema, ho toccato con mano circa 400 film e ho imparato a fare il mestiere dell’imprenditore puro”. Lo ha detto il presidente delAurelio Denel corso dell’evento “Merger & Acquisition Summit. Le fusioni e le acquisizioni in Italia, i grandi investitori, le aree interessate e i protagonisti del settore”, organizzato dal Sole 24 Ore. Il numero 1 del club partenopeo si sofferma sul tema dei fondi che “sono una cosa importantissima, però di solito devono investire in un settore per dare redditività ai propri investitori, sottraendo la redditività al settore stesso. Sono stato contrario ai fondi perché dinon capiscono ...

