Napoli | da Osimhen a Olivera | situazione infortuni

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Fino a questo momento la stagione delè stata di altissimo livello, tanto che nonostante l’ultima partita persa nettamente contro il Milan, la squadra azzurra è saldamenta in testa alla classifica, con ben 16 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Anche in Champions League, i partenopei stanno facendo molto bene, avendo raggiunto per la prima volta nella loro storia i quarti di finale, con la squadra che ora sogna anche di raggiungere la semifinale, nella doppia sfida contro il Milan. Luciano Spalletti, allenatore del@livephotosport Tuttavia, il tecnico delLuciano Spalletti deve fare i conti anche con alcuni problemi relativi agli. Infatti, come ad inizio stagione, anche questa volta il centravanti Victorsi è infortunato e la sua assenza si è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolimagazine : VIDEO NM - Napoli, un omaggio consegnato a Osimhen da un tifoso domenica scorsa @victorosimhen9 - OptaPaolo : 100% - Il Napoli ha vinto il 100% delle partite senza Victor #Osimhen in campo in questa stagione in tutte le compe… - RafAuriemma : +++ULTIMORA+++ #Osimhen ha smarrito la maschera portafortuna! Se n’è accorto al rientro dal match con la nazionale… - djrenyx : RT @napolimagazine: VIDEO NM - Napoli, un omaggio consegnato a Osimhen da un tifoso domenica scorsa @victorosimhen9 - serieApallone : Napoli, Osimhen sulla via del recupero: le novità da Castel Volturno: Il Napoli di Luciano Spalletti cercherà ....… -

Infortunio, ilcomunica le ultime novità sulle condizioni dell'attaccante nigeriano: ecco come sta Il, con un comunicato ufficiale, ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Victor ...A radio Kiss Kiss : "e Kvara sono i migliori al mondo" Db26/10/2022 - Champions League /- Rangers / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: esultanza gol Leo Ostigard Questa mattina il difensore ...Commenta per primo Seduta mattutina per ilin vista della gara contro il Lecce in programma per venerdì alle ore 19 al Via del Mare. Il ... mentre Victorha svolto terapie e lavoro in ...

Rimettere le cose a posto è fondamentale, bisogna mandare un messaggio alle lontanissime inseguitrici, che non credo abbiano alcun pensiero per il Napoli, impegnate come sono a difendere la ...Ecco le sue parole: “Napoli-Milan Non vorremmo mai perdere e siamo già pronti ... Su Kvaratskhelia: “Credo che Kvara e Osimhen siano la migliore coppia al mondo al momento, le cose che fanno in ...