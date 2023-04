Napoli, capitolo rinnovi: intesa con Rrahmani per il prolungamento (Di mercoledì 5 aprile 2023) L’inaspettata quanto fragorosa sconfitta contro il Milan ha scosso decisamente tutto l’ambiente Napoli, pronto a rifarsi già nella trasferta di Lecce. Il risultato del Maradona può inoltre servire agli azzurri come motivazione in più in vista del doppio confronto ai quarti di Champions League contro i rossoneri, per quella che quasi sicuramente sarà una partita diversa da quella vista nell’ultimo turno sotto tanti aspetti. Luciano Spalletti, allenatore del Napoli @livephotosport Chiaramente la sconfitta con il Milan non ridimensiona certo il lavoro di Spalletti e dei suoi ragazzi, artefici di una stagione straordinaria. Diversi i protagonisti di questa annata pazzesca: da Osimhen a Kvaratskhelia, da Kim a Lobotka, passando per capitan Di Lorenzo, Anguissa e tanti altri. A tal proposito uno dei titolarissimi del tecnico di Certaldo sarebbe in ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 5 aprile 2023) L’inaspettata quanto fragorosa sconfitta contro il Milan ha scosso decisamente tutto l’ambiente, pronto a rifarsi già nella trasferta di Lecce. Il risultato del Maradona può inoltre servire agli azzurri come motivazione in più in vista del doppio confronto ai quarti di Champions League contro i rossoneri, per quella che quasi sicuramente sarà una partita diversa da quella vista nell’ultimo turno sotto tanti aspetti. Luciano Spalletti, allenatore del@livephotosport Chiaramente la sconfitta con il Milan non ridimensiona certo il lavoro di Spalletti e dei suoi ragazzi, artefici di una stagione straordinaria. Diversi i protagonisti di questa annata pazzesca: da Osimhen a Kvaratskhelia, da Kim a Lobotka, passando per capitan Di Lorenzo, Anguissa e tanti altri. A tal proposito uno dei titolarissimi del tecnico di Certaldo sarebbe in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Kibalcic : Questo non è il Napoli, è l’Old Etonians FC. Questo non è il 2023 ma il 1873. Questo è un capitolo nuovo del darwi… - giocarmon : Dal capitolo 'I luoghi', Piazza Dante e via Caracciolo. Scopri come era Napoli attraverso le fotografie storiche. G… - alessiopagnott : @lucacerchione @maledetto1977 Ma ora pure il napoli ha voce in capitolo? - Comm_Diavolo : Ora,capitolo Napoli chiuso:in vista di Milan-Empoli e in virtù del doppio impegno di Champions, #Pioli è obbligato… - francescodelise : @pisto_gol @GaetanoDiLauro Il Milan ha fatto una partita perfetta e ha strameritato di vincere. Non dico del Napoli… -