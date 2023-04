Napoletano arrestato per rapina al pilota Leclerc | l’avvocato | “É innocente”

(Di mercoledì 5 aprile 2023) “Chiedo rispetto per il mio assistito, un ragazzo di appena 19 anni che fino a prova contraria, è.” Al termine dell’interrogatorio di garanzia presso l’istituto per minori di Nisida, sono queste le parole delLuigi Poziello del Foro di Napoli Nord, difensore di fiducia del sig. Francesco Pinto, 19enne, indagato per aver commesso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : Tentato omicidio nella notte di Capodanno 2023 ai danni della convivente: è stato arrestato un 43enne napoletano. D… - lacittanews : Un uomo di 38 anni originario del Bangladesh è stato investito nella mattinata di oggi, mercoledì 5 aprile, nel nap… - eduluongo : @MarcoDiMaro Quante cazzate messe insieme. Chi fece il lancio dei petardi fu arrestato giustamente e l'altro è stat… - PupiaTv : Auto con lampeggianti, ricetrasmittenti e attrezzi da scasso: arrestato 20enne nel Napoletano… - milanomagazine : Un 35enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per atti persecutori, lesioni e resistenza a Pubbl… -

Un 37enneè statoper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Sui due arrestati daspati dopo la partita di domenica, Repubblica Napoli scrive: 'La Digos diretta da Antonio Bocelli hai primi due sospettati: un 32ennee un 37enne di Sant'...La Digos ieri hadue persone per i tafferugli in Curva B. La Repubblica Napoli scrive che si tratta di un 32ennee di un 37enne di Sant'Agata de' Goti, in provincia di Benevento ...

Napoli, il sesto figlio del boss Di Lauro arrestato: maltrattava la moglie davanti ai figli ilmattino.it

Al termine dell’interrogatorio di garanzia presso l’istituto per minori di Nisida, sono queste le parole dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, difensore di fiducia di Francesco Pinto, ...un coltello, un taglierino con le lame piene di sostanza stupefacente e diverso materiale per il confezionamento della droga. L'uomo, un 37enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di ...