(Di mercoledì 5 aprile 2023)è una delle modelle più celebri al mondo, e non stupisce cheabbia scelto lei come testimonial della sua hand-bag più famosa. Un verotraquello della top model inglese e la Peekaboo, avvenuto sul set della campagna delle nuove borse pensate per la primavera-estate 2023. Scatti glamour ed eleganti proprio come le due protagoniste, firmati da David Sims. Le foto della campagnaa confrontoA 52 anniè una dea. Bellissima e piena di carisma, posa per la campagna disfoggiando le Peekaboo e con il suo sguardo magnetico buca l’obiettivo. Classe, eleganza, stile, bellezza intramontabile e charme sono le caratteristiche che accomunano le due. Quelle delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @Corriere: Renzo Rosso, le nozze segrete con Arianna Alessi a Miami. Gli auguri di Naomi Campbell - angiuoniluigi : RT @Corriere: Renzo Rosso, le nozze segrete con Arianna Alessi a Miami. Gli auguri di Naomi Campbell - Corriere : Renzo Rosso, le nozze segrete con Arianna Alessi a Miami. Gli auguri di Naomi Campbell - CaterinaFranca1 : Chi sono gli angeli di Victoria's Secret : Adriana Lima, Gisele Bündchen, Heidi Klum, Miranda Kerr, Gigi Hadid, Nao… - Bromil66 : L’unico ragazzo carino in palestra al momento sta camminando sul tapis roulant con un’andatura così leggiadra da fa… -

Arletty, Tina Turner,, Veronica Webb, Stephanie Seymour, Carla Sozzani, Michèlle Obama, Shakira, Bruce Weber, Charles Baudelaire. .La Venere Nera per una nuova dea elettrificata. Bmw ha ufficializzato la collaborazione con, una delle tre top model che hanno frequentato Flavio Briatore, per lanciare la XM, il primo modello plug - in della gamma ad alte prestazioni con le insegne dell'Elica. La vettura è ...Io, la, Charles, Pino Daniele, Troisi e Pertini. Io, Minoli, Buarque de Hollanda, Caponnetto e Troisi. Io, Redford, il subcomandante Marcos, Montalbán, la Baraldini, i Maya del Chiapas.

Naomi Campbell musa di Fendi, incontro tra icone Lookdavip

La Venere Nera per una nuova dea elettrificata. Bmw ha ufficializzato la collaborazione con Naomi Campbell, una delle tre top model che hanno frequentato Flavio Briatore, per lanciare la XM, il primo ...La recente apparizione in tribunale di Gwyneth Paltrow ha puntato i riflettori sui suoi outfit accuratamente studiati. Ripercorriamo tutte le volte che le celebrità hanno usato la moda - potente veico ...