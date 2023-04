Musica su Facebook e Instagram, Antitrust avvia istruttoria su Meta per negoziazione con Siae (Di mercoledì 5 aprile 2023) L' Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Meta Platform, Meta Platforms Ireland, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy per accertare un presunto abuso di... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 5 aprile 2023) L'hato un'nei confronti diPlatform,Platforms Ireland,Platforms Technologies UK Limited eItaly per accertare un presunto abuso di...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmessaggeroit : Musica su Facebook e Instagram, Antitrust avvia istruttoria su Meta per negoziazione con Siae - TerenzioTraisci : ??????? In mancanza della musica, perché eravamo in diretta social, ecco cosa mi sono inventato alla Festa HSE delle… - furiomorucci : #Oggi la nostra #SocialTv - EmmanuelEd27953 : @SanremoRai @RadioLatteMiele Italia oggi - Publicante : RT @danifeelfine182: Locale a 150 metri da casa. Sento la musica live provenire da fuori. Invece di uscire guardo il video in diretta dalla… -