Musica Siae | soddisfatti per il provvedimento antitrust

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... parentetweet : In 3 settimane in Italia sono riusciti a renderci l’unico paese dell’UE che non può mettere la musica sui social gr… - DavidPuente : 1/ Questione SIAE e META sui diritti d'autore. Durante un'audizione alla Camera, META ha chiarito i motivi del bloc… - guruhitech1 : Meta vs SIAE: l'Antitrust ha avviato un'indagine #Meta #SIAE #Facebook #Instagram #canzoni #musica #socialmedia… - Tamburla : RT @parentetweet: In 3 settimane in Italia sono riusciti a renderci l’unico paese dell’UE che non può mettere la musica sui social grazie a… - Kikkimoj : RT @nootempo: che fine hanno fatto molti brani sotto tutela @soundreef spariti da #meta ? Crediuamo che soundreef non stia gestendo adegua… -

Abuso di dipendenza economica A partire da metà marzo non è più possibile utilizzare i brani musicali del catalogoper Storie e Reels di Facebook e Instagram . Meta ha eliminato la...... Premio Rosa d'oro della Milanesiana a Abdulrazak Gurnah Premio/ La Milanesiana a Zerocalcare ... il sapere e la conoscenza si articolano e sviluppano, dallaalla letteratura, dal cinema ...Meta vs, caos su Facebook e Instagram: lava e viene 197 Apps 17 Mar

L'Antitrust avvia indagine su Meta, grave danno aver tolto la musica Siae dalle storie Domani

the president of Italian copyright-collection agency SIAE, expressed satisfaction on Wednesday after the Antitrust authority opened a probe into Meta breaking off negotiations with it over the renewal ...The case regards the recent breakdown in negotiations with Italian copyright-collecting agency SIAE to renew a contract on music rights and the subsequent removal from Meta's platforms of content ...