Musetti-Gaston | ATP Marrakesh 2023 | programma | orario d’inizio | tv e streaming

Lorenzo Musetti affronterà Hugo Gaston negli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Marrakesh. Il tennista italiano, testa di serie numero 1 del tabellone, se la dovrà vedere con il rognoso francese. L'appuntamento è per giovedì 6 aprile sulla terra rossa marocchina, sarà il terzo match a partire dalle ore 12.30. In palio la qualificazione ai quarti di finale da disputare contro il vincente del confronto tra il nostro Francesco Passaro e il francese Alexander Muller. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Gaston, ottavo di finale torneo ATP 250 di Marrakesh. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis; in diretta ...

