Murales della “uoma” | l’esorcista Fabbri rivendica l’oscuramento | “Rimini piena di satanisti e massoni”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 5 aprile 2023), 5 apr — Alla fine il «colpevole» è saltato fuori con tanto dizione: è Davide, sedicente «esorcista» di Cervia l’uomo che nella notte tra il 3 e il 4 marzo ha coperto convernice bianca l’orrendoLgbt» che allatta un bambino, mandando su tutte le furie il sindaco di. Davidedeldi«Il murale — spiega — l’ho cancellato io. Non ero solo, c’erano altri quattro persone con me, arrivate anche da Bologna. Eravamo come i fantastici quattro o come i cavalieri dell’Arcangelo Michele»., ex concorrente dell’Isola dei famosi e militante di estrema destra, ...