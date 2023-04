Muore dopo l’operazione per perdere peso: medico indagato per omicidio colposo (Di mercoledì 5 aprile 2023) Proseguono le indagini sulla morte di una donna di 28 anni, deceduta lo scorso marzo a distanza di pochi giorni da un intervento presso l’istituto Humanitas di Milano, con cui intendeva ridurre il suo peso attraverso la chirurgia bariatrica. Nell’inchiesta della Procura di Milano per omicidio colposo spunta un indagato, ovvero il medico che ha eseguito l’operazione. Una decina di giorni dopo l’intervento, la donna era arrivata al pronto soccorso ed era stata ricoverata nello stesso ospedale a causa di forti dolori alla pancia. Le sue condizioni erano apparse da subito critiche. Alla fine, non ce l’ha fatta: è morta per sepsi. Stando ai primi esiti delle analisi autoptiche, nella fase post-operatoria di sutura, quando le sono stati messi i punti, potrebbe essersi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 aprile 2023) Proseguono le indagini sulla morte di una donna di 28 anni, deceduta lo scorso marzo a distanza di pochi giorni da un intervento presso l’istituto Humanitas di Milano, con cui intendeva ridurre il suoattraverso la chirurgia bariatrica. Nell’inchiesta della Procura di Milano perspunta un, ovvero ilche ha eseguito. Una decina di giornil’intervento, la donna era arrivata al pronto soccorso ed era stata ricoverata nello stesso ospedale a causa di forti dolori alla pancia. Le sue condizioni erano apparse da subito critiche. Alla fine, non ce l’ha fatta: è morta per sepsi. Stando ai primi esiti delle analisi autoptiche, nella fase post-operatoria di sutura, quando le sono stati messi i punti, potrebbe essersi ...

