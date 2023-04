Mourinho, che lezione sui cori razzisti. Adesso però va seguito (Di mercoledì 5 aprile 2023) 'Sei uno ?zingaro, sei uno zingaro, sei uno zingaro…', il coro forte e chiaro, è stato ripetuto incessantemente dalla curva sud romanista nei confronti di Stankovic, tecnico serbo della ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 5 aprile 2023) 'Sei uno ?zingaro, sei uno zingaro, sei uno zingaro…', il coro forte e chiaro, è stato ripetuto incessantemente dalla curva sud romanista nei confronti di Stankovic, tecnico serbo della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Moratti: 'Conte ha fatto così bene all’Inter che di certo un ritorno non ci farebbe male. Mourinho è molto impegna… - sportface2016 : +++#RomaSampdoria, #Stankovic: 'Sono fiero di essere zingaro, questi cori che mi hanno fatto non mi offendono. Graz… - OfficialASRoma : “Questo senso di vinciamo e siamo felici, perdiamo e siamo tristi ma siamo insieme, è un po’ come nelle famiglie.… - Bianca34874951 : RT @Gazzetta_it: Mourinho, che lezione sui cori razzisti. Adesso però va seguito - albemutti : #Mou ?????? Quanti ce ne vorrebbero come lui... -