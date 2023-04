Motori termici, quando Diesel e Benzina saranno sostituiti dall’elettrico? (Di mercoledì 5 aprile 2023) TecnoAndroid Uno dei dubbi maggiori che sta coinvolgendo il pubblico italiano, ed europeo, riguarda l’eliminazione delle auto a Benzina e Diesel (i cosiddetti Motori termici), a partire dal 2035. La scelta, non ancora confermata, dell’Unione Europea vuole spingere le case automobilistiche verso il mondo dell’elettrico, per ridurre le emissioni, riuscendo così a limitare al massimo, o il più possibile, l’inquinamento atmosferico. Una scelta sicuramente discutibile, e che fa discutere tantissimo, ma che è già stata ampiamente anticipata dalle varie decisioni dei gruppi automobilistici, pronti a ridurre la produzione di Motori termici, sempre in favore dell’elettrico. La prima realtà che, stando alle previsioni, sarà in grado di proporre Motori elettrici per tutti i ... Leggi su tecnoandroid (Di mercoledì 5 aprile 2023) TecnoAndroid Uno dei dubbi maggiori che sta coinvolgendo il pubblico italiano, ed europeo, riguarda l’eliminazione delle auto a(i cosiddetti), a partire dal 2035. La scelta, non ancora confermata, dell’Unione Europea vuole spingere le case automobilistiche verso il mondo dell’elettrico, per ridurre le emissioni, riuscendo così a limitare al massimo, o il più possibile, l’inquinamento atmosferico. Una scelta sicuramente discutibile, e che fa discutere tantissimo, ma che è già stata ampiamente anticipata dalle varie decisioni dei gruppi automobilistici, pronti a ridurre la produzione di, sempre in favore dell’elettrico. La prima realtà che, stando alle previsioni, sarà in grado di proporreelettrici per tutti i ...

