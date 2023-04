Motomondiale: Valentino Rossi riceverà le chiavi di Tavullia in una cerimonia il 19 maggio (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tavullia, 5 apr. - (Adnkronos) - Il nove volte campione del mondo di motociclismo Valentino Rossi riceverà le chiavi del suo paese, Tavullia, nel corso di una cerimonia il pRossimo 19 maggio. Lo annuncia su Facebook la sindaca del paese in provincia di Pesaro-Urbino, Francesca Paolucci. "Grazie Valentino. Per averci regalato emozioni indescrivibili in oltre 25 anni di carriera, per aver avvicinato milioni di persone ad uno sport meraviglioso come il motociclismo, per averci reso ancora più orgogliosi di essere italiani e per aver portato il nome di Tavullia in giro per il mondo. Per questi e tanti altri motivi abbiamo deciso assieme alla Regione Marche, di ringraziarti con una cerimonia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023), 5 apr. - (Adnkronos) - Il nove volte campione del mondo di motociclismoledel suo paese,, nel corso di unail pmo 19. Lo annuncia su Facebook la sindaca del paese in provincia di Pesaro-Urbino, Francesca Paolucci. "Grazie. Per averci regalato emozioni indescrivibili in oltre 25 anni di carriera, per aver avvicinato milioni di persone ad uno sport meraviglioso come il motociclismo, per averci reso ancora più orgogliosi di essere italiani e per aver portato il nome diin giro per il mondo. Per questi e tanti altri motivi abbiamo deciso assieme alla Regione Marche, di ringraziarti con una...

