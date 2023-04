MotoGP, GP Americhe Austin 2023 in tv: programma, date, orari e diretta streaming (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il programma completo con le date e gli orari per il Gran Premio delle Americhe, valevole per il terzo appuntamento del Mondiale 2023 di Moto GP, in programma da venerdì 14 a domenica 16 aprile sul circuito di Austin, negli USA. Giovedì 13 aprile avrà luogo come di consueto la conferenza stampa dei piloti, che presenteranno il weekend. Venerdì 14 si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, una in programma alle ore 17:45 e la seconda alle ore 22. Sabato 15 aprile, alle ore 17:10, avranno luogo le prove libere 3, mentre alle 17:50 si svolgeranno le qualifiche. Nel pomeriggio si torna in pista per la Sprint alle 22. Domenica 16 warm-up alle ore 16:45 e gara alle ore 21. Tutto il Gran Premio della delle Americhe sarà ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ilcompleto con lee gliper il Gran Premio delle, valevole per il terzo appuntamento del Mondialedi Moto GP, inda venerdì 14 a domenica 16 aprile sul circuito di, negli USA. Giovedì 13 aprile avrà luogo come di consueto la conferenza stampa dei piloti, che presenteranno il weekend. Venerdì 14 si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, una inalle ore 17:45 e la seconda alle ore 22. Sabato 15 aprile, alle ore 17:10, avranno luogo le prove libere 3, mentre alle 17:50 si svolgeranno le qualifiche. Nel pomeriggio si torna in pista per la Sprint alle 22. Domenica 16 warm-up alle ore 16:45 e gara alle ore 21. Tutto il Gran Premio della dellesarà ...

