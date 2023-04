Moto GP, Pol Espargaro torna a casa e scrive una lettera aperta alla moglie: “Sei il pilastro della mia vita” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Procede fortunatamente a gonfie vele il recupero di Pol Espargaro, pilota di Moto GP facente parte della scuderia GasGasTech3 rimasto vittima di un brutto incidente in occasione del primo appuntamento del Motomondiale 2023, quello di Portimao. Dopo undici giorni di cure, il pilota è tornato a casa, accolto da sua moglie e dalle sue figlie dopo un’operazione alla parte destra della mandibola, un tipo d lesione che interessato anche una parte molto delicata come l’orecchio. Una volta rientrato a casa, Pol (persona di solito estremamente riservata) ha pubblicato su Instagram una lunga lettera alla moglie Carlota in occasione del compleanno di quest’ultima: “Carlota – ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) Procede fortunatamente a gonfie vele il recupero di Pol, pilota diGP facente partescuderia GasGasTech3 rimasto vittima di un brutto incidente in occasione del primo appuntamento delmondiale 2023, quello di Portimao. Dopo undici giorni di cure, il pilota èto a, accolto da suae dalle sue figlie dopo un’operazioneparte destramandibola, un tipo d lesione che interessato anche una parte molto delicata come l’orecchio. Una volta rientrato a, Pol (persona di solito estremamente riservata) ha pubblicato su Instagram una lungaCarlota in occasione del compleanno di quest’ultima: “Carlota – ha ...

