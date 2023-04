Mosca, 'siamo in una fase di guerra calda con gli Usa' (Di mercoledì 5 aprile 2023) Russia e Usa sono entrati in una fase di "conflitto caldo", ha detto il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov alla radio Sputnik. "Ora siamo nella fase di un caldo conflitto con gli Stati ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) Russia e Usa sono entrati in unadi "conflitto caldo", ha detto il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov alla radio Sputnik. "Oranelladi un caldo conflitto con gli Stati ...

Mosca, 'siamo in una fase di guerra calda con gli Usa' Russia e Usa sono entrati in una fase di "conflitto caldo", ha detto il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov alla radio Sputnik. "Ora siamo nella fase di un caldo conflitto con gli Stati Uniti. Stiamo assistendo al coinvolgimento diretto di questo Stato in una guerra ibrida con la Russia in una varietà di settori. Alcune forme di ..."