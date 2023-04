Morto ' Bobo' Gori | vinse lo scudetto con Cagliari | Juve e Inter

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : È morto a 77 anni Sergio ‘Bobo' Gori, uno dei sei calciatori italiani ad aver vinto il campionato italiano con tre… - PatCampagnolo : RT @TgrRaiSardegna: Ci ha lasciato Bobo Gori, uno degli eroi del Cagliari dello scudetto. Aveva 77 anni #IoSeguoTgr #Sardegna @TgrRai https… - ajodai : RT @SardiniaPost: Morto l’attaccante del Cagliari Sergio ‘Bobo’ Gori: vinse lo scudetto del 1970 #Sardegna - TgrRaiSardegna : Ci ha lasciato Bobo Gori, uno degli eroi del Cagliari dello scudetto. Aveva 77 anni #IoSeguoTgr #Sardegna @TgrRai - JD17xZL77 : @Pitagurus98 È morto Bobo Gori -

Gori èin una clinica di Sesto san Giovanni, dove era ricoverato.Gori, con la maglia del Cagliari, fece coppia con Gigi Riva nello storico scudetto rossoblù del 1969/70. "Non sono tanti ...All'epoca giovanissimo e poi girato in prestito al Vicenza (16 gol in due stagioni),tornò in nerazzurro ma venne inserito tra le contropartite tecniche (insieme ad Angelo Domenghini) destinate ...Sergio '' Gori ènella notte all'età di 77 anni alla Multimedica di Sesto san Giovanni, dove era ricoverato da circa due settimane. L'ex calciatore è stato capace di vincere quattro scudetti con la ...

È morto Bobo Gori, vinse quattro scudetti con Inter, Cagliari e Juventus La Gazzetta dello Sport

(ANSA) - CAGLIARI, 05 APR - E' scomparso all'età di 77 anni Sergio 'Bobo' Gori, l'attaccante lombardo che vinse lo scudetto con Inter (due volte), Cagliari e Juventus, e ha giocato anche con Vicenza e ...È morto a 77 anni Bobo Gori, protagonista dello scudetto del Cagliari nel 1970. Spalla di Gigi Riva, segnò il 2 a 0 contro il Bari in uno stadio Amsicora gremito. Lui stesso in un'intervista definì ...