Morte Salvatore Cundari, sequestrata la villetta dove perse la vita l’elettricista (Di mercoledì 5 aprile 2023) È stata sequestrata la villetta dove perse la vita Salvatore Cundari, elettricista 65enne morto mentre era sul lavoro. Le prime indagini fatte dalla Procura, avrebbero ipotizzato come l’uomo sia morto cadendo da una scala mentre era impegnato a sistemare un impianto elettrico. È plausibile, vista la faccenda, come su quell’impianto si sia verificato un corto circuito, con una scossa che avrebbe colpito l’uomo, o almeno fatto cadere dalla scala, portandolo alla conseguente Morte. sequestrata la villetta dove morì Salvatore Cundari Il signor Cundari era residente nella zona di Guidonia Montecelio. Si tratta di una delle ultime vittime di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 aprile 2023) È statalala, elettricista 65enne morto mentre era sul lavoro. Le prime indagini fatte dalla Procura, avrebbero ipotizzato come l’uomo sia morto cadendo da una scala mentre era impegnato a sistemare un impianto elettrico. È plausibile, vista la faccenda, come su quell’impianto si sia verificato un corto circuito, con una scossa che avrebbe colpito l’uomo, o almeno fatto cadere dalla scala, portandolo alla conseguentelamorìIl signorera residente nella zona di Guidonia Montecelio. Si tratta di una delle ultime vittime di ...

