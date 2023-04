Mortani su Baldanzi: «C’è l’interesse di varie big, italiane e europee» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Michele Bianchini Mortani, agente di Tommaso Baldanzi, ha parlato del futuro del centrocampista dell’Empoli Michele Bianchini Mortani, collaboratore di Andrea Pastorello nonché membro dell’entourage di Tommaso Baldanzi ha parlato del centrocampista dell’Empoli a SportItalia. Di seguito le sue parole. SORPRESA – «Noi non siamo affatto sorpresi perché conoscevamo già molto bene le qualità di Tommaso (Baldanzi, ndr). Oltre ad avere talento e tecnica, ha un’ottima mentalità che lo aiuta a tirare fuori le sue capacità. Già nel vivaio dell’Empoli aveva messo in luce ciò che è in grado di fare. E anche la stessa realtà azzurra l’ha aiutato a crescere». LE PERSONE DECISIVE NEL SUO PERCORSO – «Tommaso è un ragazzo d’oro, una persona semplice proveniente da una famiglia altrettanto semplice: gli ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Michele Bianchini, agente di Tommaso, ha parlato del futuro del centrocampista dell’Empoli Michele Bianchini, collaboratore di Andrea Pastorello nonché membro dell’entourage di Tommasoha parlato del centrocampista dell’Empoli a SportItalia. Di seguito le sue parole. SORPRESA – «Noi non siamo affatto sorpresi perché conoscevamo già molto bene le qualità di Tommaso (, ndr). Oltre ad avere talento e tecnica, ha un’ottima mentalità che lo aiuta a tirare fuori le sue capacità. Già nel vivaio dell’Empoli aveva messo in luce ciò che è in grado di fare. E anche la stessa realtà azzurra l’ha aiutato a crescere». LE PERSONE DECISIVE NEL SUO PERCORSO – «Tommaso è un ragazzo d’oro, una persona semplice proveniente da una famiglia altrettanto semplice: gli ...

