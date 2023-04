Morosini: “Per me un grande onore guidare Tribunale Palermo” (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) – “Mi sento veramente onorato di questa nomina, perché Palermo è un Tribunale in cui hanno operato magistrati che hanno sacrificato la loro vita per rendere migliore non solo Palermo ma tutta la nostra realtà nazionale. Mi sento addosso una fortissima responsabilità. L’unica cosa che posso dire in questo momento è che mi impegnerò al massimo per essere all’altezza del mio compito, facendomi però forza del fatto che al Tribunale di Palermo operano tantissimi magistrati di grande valore”. Sono le prime parole, dette all’Adnkronos, dal neo Presidente del Tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini dopo la nomina, arrivata oggi all’unanimità al plenum del Csm. Attualmente sostituto procuratore generale in Cassazione, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) – “Mi sento veramente onorato di questa nomina, perchéè unin cui hanno operato magistrati che hanno sacrificato la loro vita per rendere migliore non soloma tutta la nostra realtà nazionale. Mi sento addosso una fortissima responsabilità. L’unica cosa che posso dire in questo momento è che mi impegnerò al massimo per essere all’altezza del mio compito, facendomi però forza del fatto che aldioperano tantissimi magistrati divalore”. Sono le prime parole, dette all’Adnkronos, dal neo Presidente deldiPiergiorgiodopo la nomina, arrivata oggi all’unanimità al plenum del Csm. Attualmente sostituto procuratore generale in Cassazione, ...

