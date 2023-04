Monza, il presidente Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nuovo ricovero per Silvio Berlusconi. Il presidente del Monza e leader di Forza Italia, secondo quanto apprende l’AGI, si trova in terapia intensiva cardiochirurgica al San Raffaele di Milano. Berlusconi era già stato ricoverato presso il medesimo istituto luned 27 marzo per controlli di routine, prima di essere dimesso dopo tre giorni. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nuovo ricovero per. Ildele leader di Forza Italia, secondo quanto apprende l’AGI, si trova incardiochirurgica al Sandi Milano.era già statopresso il medesimo istituto luned 27 marzo per controlli di routine, prima di essere dimesso dopo tre giorni. SportFace.

