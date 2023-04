Monza, gli aggiornamenti sulle condizioni di Silvio Berlusconi (Di mercoledì 5 aprile 2023) L’aggiornamento sulle condizioni di Silvio Berlusconi, presidente del Monza, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. A dare ulteriori aggiornamenti sul Presidente del Monza c’è Antoni Tajani, leader di Forza Italia. Ecco le sue parole, come riferite da ANSA: «Silvio Berlusconi si trova in stato stazionario ma vigile, parla. È stato ricoverato perché non era stato risolto il problema precedente». Secondo Sky TG24, l’ex Presidente avrebbe sviluppato i sintomi della polmonite, ma non c’è la certezza che sia una polmonite. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) L’aggiornamentodi, presidente del, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaeleè ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. A dare ulteriorisul Presidente delc’è Antoni Tajani, leader di Forza Italia. Ecco le sue parole, come riferite da ANSA: «si trova in stato stazionario ma vigile, parla. È stato ricoverato perché non era stato risolto il problema precedente». Secondo Sky TG24, l’ex Presidente avrebbe sviluppato i sintomi della polmonite, ma non c’è la certezza che sia una polmonite. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Il clan acquisiva società per liquidarle. Fari sui tamponi al Monza calcio. Offerta una prostituta per facilitare g… - enpaonlus : Se apprezzi il nostro impegno quotidiano donaci il 5x1000! L’appello di ENPA ?@chruggeriTg2? ?@rudi_de_fanti? ?… - CalcioNews24 : Monza, gli aggiornamenti sulle condizioni di Silvio Berlusconi - zugrusina : #SilvioBerlusconi ho letto ora, chiaramente non è tutto condivisibile, ma con lui l'Italia arrivava a fine mese, og… - GenTuboCatodico : @RobertoDiLeo10 Un leader sa che non è momento ora... Un leader dice che gli errori sono 2 sconfitte storiche con r… -