Montesarchio | spaccio a piazza “La Garde” | scarcerato 23enne

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Gup Dott.ssa Loredana Camerlengo del Tribunale di Benevento, accogliendo l’istanza dell’avvocato Vittorio Fucci, haVincenzo Amin Hedhili, 23 anni die, sempre su eccezione dell’avvocato Vittorio Fucci, ha sospeso il processo per necessità di accertamenti istruttori, mentre il Pm aveva chiesto la condanna a 4 anni reclusione. Amin Hedhili, imputato per il reato diaggravato dall’aggravante della cessione a minorenni, è accusato di numerose contestazioni di, oltre ad essere stato arrestato nella flagranza dellodi circa 140 grammi di hashish e marijuana. Come si ricorderà l’imputato era stato tratto in arresto nella flagranza dellodi 140 grammi di hashish e marijuana, a seguito di accurate ...

Come si ricorderà l’ imputato era stato tratto in arresto nella flagranza dello spaccio di 140 grammi di hashih e marijuana, a seguito di accurate indagini dei Carbinieri di Montesarchio, che avevano ...Il 43enne di Cervinara è stato sottoposto, su disposizione dell’A.G., al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione ...