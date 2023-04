Montecitorio | question time con i ministri Roccella e Urso

(Di mercoledì 5 aprile 2023) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 5 aprile, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento. La ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Maria(foto), risponderà a un’interrogazione sul riconoscimento della genitorialità nel caso di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate all’estero, nel quadro della tutela del preminente interesse del minore (Magi – Misto – + Europa). Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, risponderà a interrogazioni sulle misure volte a contrastare il fenomeno della cosiddetta “desertificazione commerciale” nei centri urbani, in particolare attraverso iniziative volte a calmierare l’adeguamento delle locazioni commerciali ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italia_Notizie : La sottosegretaria Savino si collega al question time a Montecitorio dalla sua auto Poi cade la linea.... - MinLavoro : ???? #BonusTrasporti in attesa del via libera della Corte dei conti. La piattaforma sarà attiva dopo il visto degli o… - LuxSeeD3 : RT @minGiustizia: “Nessuna intenzione di abrogare il reato di #tortura. Ci sono solo carenze tecniche da rimodulare, ma questo reato è part… - maina_enrica : RT @minGiustizia: “Nessuna intenzione di abrogare il reato di #tortura. Ci sono solo carenze tecniche da rimodulare, ma questo reato è part… - archiperrone : RT @minGiustizia: “Nessuna intenzione di abrogare il reato di #tortura. Ci sono solo carenze tecniche da rimodulare, ma questo reato è part… -

... il tradizionaletime che viene mandato in onda in diretta televisiva. Ma tranquilli: ... più un manipolo di altri impavidi che decideranno di presidiare. Così come è stata messa ...Roma, 5 apr " Si svolge oggi, mercoledì 5 aprile alle 15, iltime trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto la Camera.Si è svolto alla Camera dei Deputati iltime con diversi ministri, trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'aula dia cura di Rai Parlamento. Insieme al ministro della Giustizia, Carlo Nordio , al ministro delle ...

Oggi question time con i ministri Roccella, Urso e Lollobrigida Camera.it

Secondo la sottosegretaria all’Economia, è il regolamento a prevedere la modalità di collegamento da remoto. «Ho risposto a tre quesiti su cinque, poi è caduta la linea. Ma mi sono scusata con il pres ...“Ho ascoltato con grande attenzione le parole del ministro Schillaci in risposta al Question Time nell’Aula di Montecitorio. Redigere un provvedimento normativo, da trasmettere entro ...