Mondo Convenienza, cinque rappresentanti dell'azienda a processo: "E' caporalato" (Di mercoledì 5 aprile 2023) La procura contesta un'organizzazione del lavoro che faceva ricorso a facchini con retribuzioni diverse da quanto previsto dai contratti di settore, turni senza fine e violazioni nella sicurezza sul lavoro Leggi su repubblica (Di mercoledì 5 aprile 2023) La procura contesta un'organizzazione del lavoro che faceva ricorso a facchini con retribuzioni diverse da quanto previsto dai contratti di settore, turni senza fine e violazioni nella sicurezza sul lavoro

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OssRepressione : Cinque le persone accusate di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il cosiddetto 'caporalato', nel… - PensieroNo : RT @Agenzia_Ansa: Caporalato a Mondo Convenienza. Sono rimaste cinque, da ventuno che erano in fase di indagine, le persone accusate di int… - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: Caporalato a Mondo Convenienza. Sono rimaste cinque, da ventuno che erano in fase di indagine, le persone accusate di int… - fabrizia_alb : RT @cdghietta: @fabrizia_alb @Ferula18 @donnadimezzo che ha sanzionato sraeliani anche per crimini di guerra e crimini contro l'umanità,nel… - Evron88 : RT @Agenzia_Ansa: Caporalato a Mondo Convenienza. Sono rimaste cinque, da ventuno che erano in fase di indagine, le persone accusate di int… -