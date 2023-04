Mondiali maschili curling Ottawa 2023 | risultati e classifica

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Tutti ie ladeididimaschile, in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile ad, in Canada. Le migliori squadre del pianeta sono pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi il prestigioso titolo iridato. L’Italia scende sul ghiaccio con Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, reduci dal bronzo agli Europei e a caccia di un altro grande risultato. Di seguito, idi tutte le partite e ladel round robin deididiaggiornate in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E ...

La Gran Bretagna non prenderà parte aidi boxe in Uzbekistan , a Tashkent, dal 30 aprile al 14 maggio. La federboxe britannica aveva preso la stessa decisione anche per quanto riguarda quelli femminili andati in scena a ...boxe boicottaggio gran bretagna Dopo aver disertato ifemminili a Nuova Delhi, la federboxe della Gran Bretagna ha deciso di boicottare anche quelliin programma in Uzbekistan, a Tashkent, dal 30 aprile al 14 maggio. Il motivo è sempre ...Torna al successo l'Italia aidi curling maschile in corso ad Ottawa, Canada. Dopo la sconfitta patita all'extra - end contro la Norvegia, il quartetto azzurro è riuscito ad avere la meglio con il punteggio di 8 - 3 della ...

LIVE – Italia-Usa: girone Mondiali maschili Ottawa 2023 curling in DIRETTA SPORTFACE.IT

L’unica sua partecipazione ai Mondiali fu nel 2002, in buona parte favorita dall ... pensare di poter primeggiare in pochi anni nel calcio maschile, visto quanto è popolare e diffuso in gran parte del ...> La squadra composta da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) si è cimentata in due incontri consecutivi sul ghiacci ...