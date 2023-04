Monagas-Boca Juniors Copa Libertadores | 07-04-2023 ore 02 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Sono già passati 16 anni dall’ultima volta che ilha conquistato il trofeo più importante del Sud America e le motivazioni per tornare sul tetto del continente sono tante. In una stagione iniziata con molte difficoltà, ancora con un allenatore ad interim alla guida, gli Xeneizes aprono il gruppo F allo stadio Monumental InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dosis_De_K : @HormigaXeneize Boca 4-0 Monagas 2 de Benedetto 1 de Langoni 1 de Villa - HormigaXeneize : Monagas 0 - Boca 4 ? Benedetto ? Villa ? Benedetto ? Pol Fernandez (T. Libre) - igorelverdadero : RT @TribunaDeporOK: #Libertadores #Monagas ???? #Boca ???? ?? @perazzomartin ?? @SantiRusso ?? @JonatanKOLIBSKI ?? Martin Costa ?? @jpplano ?? @… - PucciPedia : RT @l_tummi: @marcomaioli1 Stasera invece nel Monagas che sfida il Boca mi segnalano che gioca “El pelvico” Monagas, anche detto “Il nero d… - kluivertbogarde : RT @l_tummi: @marcomaioli1 Stasera invece nel Monagas che sfida il Boca mi segnalano che gioca “El pelvico” Monagas, anche detto “Il nero d… -

Monagas-Boca Juniors (Copa Libertadores, 07-04-2023 ore 02:00 ): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Boca, que se encuentra en plena búsqueda del reemplazante de Hugo Ibarra como entrenador, debutará en la Copa Libertadores frente al Monagas de Venezuela por la primera fecha del Grupo F. El encuentro ...El rival de Boca en el debut copero viene noqueado tras sufrir una durísima derrota por 3-0 ante Carabobo el pasado viernes por la noche. Los azulgranas cayeron como visitantes por la octava jornada ...