"Molti parlamentari...". Cav ricoverato, indiscreto-Merlino: cresce l'ansia (Di mercoledì 5 aprile 2023) La notizia del nuovo ricovero di Silvio Berlusconi piomba in tarda mattinata. Il Cavaliere si trova in terapia intensiva al San Raffaele di Milano, dove è stato condotto alle 5 del mattino di oggi, mercoledì 5 aprile. Insomma, le sue condizioni sono serie. Il leader di Forza Italia ha accusato per certo problemi respiratori. Non è ancora chiaro se si tratti di problemi cardiaci o di una polmonite, così come riferito da altre fonti. Insomma, c'è grande cautela sulle reali ragioni del ricovero di Silvio Berlusconi. Il Cav, 86 anni, sarebbe in trattamento con terapia antibiotica. La situazione ora sarebbe stazionaria. Dunque Antonio Tajani ha fatto sapere che "Berlusconi parla. Ma non lo ho potuto sentire direttamente". Insomma, il leader azzurro in situazione stazionaria e vigile. Il quadro non è chiaro, questo è evidente. E la preoccupazione è molta. E una conferma indiretta arriva ...

