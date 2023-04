Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Molinari fa 50... Major: “Mai avrei pensato di giocarne tanti e vincerne uno”#Golf - muttinis : RT @FederGolf: Masters Tournament 6-9/04 Augusta National Il primo Major del 2023. Tra i protagonisti: Scottie Scheffler, numero uno mondia… - FederGolf : ?? Non perdere i migliori giocatori del mondo contendersi il primo Major stagionale! Segui il @TheMasters, con ????… - FederGolf : Masters Tournament 6-9/04 Augusta National Il primo Major del 2023. Tra i protagonisti: Scottie Scheffler, numero u… -

Con il Masters che inizia domani fa cifra tonda. Cinquanta. Undici volte ad Augusta, 14 British Open, 12 Pga e 12 Us Open. Totale 49. Chi avrebbe mai pensato che quel giovane Francescoche nel 2006 si presentò all'Augusta National con la tuta ......il "Grande Slam" con l'unicoche manca nel suo palmarès, alla presenza dei giocatori che sono passati alla Superlega Araba e, in chiave azzurra, alla partecipazione di Francesco, in ...... il primodi questa stagione di golf. Francescounico azzurro ad Augusta Siamo arrivati all' 87edizione , l'ultima l'ha vinta Scottie Scheffler. Faccia da bimbo, nonostante i ventisei ...

Molinari fa 50... Major: "Mai avrei pensato di giocarne tanti e vincerne uno" La Gazzetta dello Sport

Dustin Johnson, Patrick Reed, Sergio Garcia, Bubba Watson, Charl Schwartzel and Phil Mickelson qualify as former green jacket winners, while Cameron Smith, Bryson DeChambeau and Brooks Koepka qualify ...Spring has sprung, which means it's time for golf's best to gather at Augusta National in Georgia for the Masters. Here's a look at everything you need to know for this year's tournament.All times ...