Modulo per le adozioni dei libri di testo della Scuola Primaria (Di mercoledì 5 aprile 2023) Molte scuole stanno già procedendo alle adozioni dei libri di testo. In allegato un format per l'adozione dei libri di testo di Scuola Primaria, realizzato per singola disciplina. Si ricorda che la proposta deve essere approvata dal Consiglio di Interclasse prima dell'inoltro in Collegio dei Docenti per la sua approvazione definitiva.

