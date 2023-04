Miracolo in Turchia, 54 giorni dopo il terremoto bimba di 3 mesi ritrova la madre (Di mercoledì 5 aprile 2023) Una bimba di tre mesi si è riunita alla madre 54 giorni dopo il terribile terremoto che ha colpito Siria e Turchia. dopo un test del Dna, la piccola, siriana, che era stata separata dalla donna durante i soccorsi, è stata riportata alla mamma: il momento del ricongiungimento, avvenuto grazie al ministero della Famiglia turco, è stato documentato dai giornalisti. La neonata era stata estratta viva dalle macerie 128 ore dopo il terremoto e la famiglia non era stata immediatamente identificata: la piccola era stata portata temporaneamente nella capitale della Turchia, Ankara. La mamma, invece, si trovava in un ospedale di Adana, un'altra città turca. Oltre 50mila persone sono morte nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Unadi tresi è riunita alla54il terribileche ha colpito Siria eun test del Dna, la piccola, siriana, che era stata separata dalla donna durante i soccorsi, è stata riportata alla mamma: il momento del ricongiungimento, avvenuto grazie al ministero della Famiglia turco, è stato documentato dai giornalisti. La neonata era stata estratta viva dalle macerie 128 oreile la famiglia non era stata immediatamente identificata: la piccola era stata portata temporaneamente nella capitale della, Ankara. La mamma, invece, si trovava in un ospedale di Adana, un'altra città turca. Oltre 50mila persone sono morte nel ...

