Mini Countryman cambia pelle | con il debutto dell’elettrico il SUV diventa ancora più grande e spazioso

: la prima 100% elettrica prodotta in Germania La nuova generazione dicompletamente elettrica amplia la percentuale di modelli elettrificati: unasu cinque è già ...ha pubblicato nelle scorse ore le prime immagini ufficiali della nuova generazione della. Il modello più grande della nuova gamma di veicoli della casa automobilistica britannica, con i suoi interni ad uso variabile e le cinque porte, sta guidando il brand in un'era di ...La produzione della nuovaelettrica partirà a novembre 2023 all'interno dello stabilimento del Gruppo BMW a Lipsia, in Germania. Adesso, la casa automobilistica ha fornito maggiori informazioni su questo ...

Mini Countryman: la nuova generazione arriverà a dicembre 2023 e sarà disponibile anche nella versione elettrica ...La nuova generazione di Countryman completamente elettrica amplia la percentuale di modelli elettrificati: una Mini su cinque è già elettrica. Con la sua lunghezza aumentata di 13 centimetri fino a ...