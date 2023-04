Minaccia il suicidio, ma un Carabiniere la persuade a desistere. In salvo una giovane (Di mercoledì 5 aprile 2023) Era da poco passata la mezzanotte, quando la Centrale Operativa di Alessandria ha ricevuto la richiesta di intervento di una donna che riferiva di avere appena avuto una videochiamata con la figlia, seduta in precario equilibrio sul parapetto del ponte Meier di Alessandria. Immediato l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile che, con rapidità e cautela, ha raggiunto e si è avvicinata al punto in cui la ragazza si trovava, cercando di dissimulare il proprio arrivo, affinché non generasse reazioni indesiderate. La giovane era seduta su una delle travi trasversali che collegano le due piattaforme carrabili a “forma di mandorla” del ponte, con le gambe nel vuoto, evidentemente raggiunta dopo avere scavalcato la ringhiera di protezione. Aveva lo sguardo perso nel vuoto e non dava l’impressione di essersi accorta dell’arrivo dei Carabinieri, ... Leggi su forzearmatenews (Di mercoledì 5 aprile 2023) Era da poco passata la mezzanotte, quando la Centrale Operativa di Alessandria ha ricevuto la richiesta di intervento di una donna che riferiva di avere appena avuto una videochiamata con la figlia, seduta in precario equilibrio sul parapetto del ponte Meier di Alessandria. Immediato l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile che, con rapidità e cautela, ha raggiunto e si è avvicinata al punto in cui la ragazza si trovava, cercando di dissimulare il proprio arrivo, affinché non generasse reazioni indesiderate. Laera seduta su una delle travi trasversali che collegano le due piattaforme carrabili a “forma di mandorla” del ponte, con le gambe nel vuoto, evidentemente raggiunta dopo avere scavalcato la ringhiera di protezione. Aveva lo sguardo perso nel vuoto e non dava l’impressione di essersi accorta dell’arrivo dei Carabinieri, ...

