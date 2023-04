Minacce a Dario Vassallo, Costa: “Gli sono vicino” (Di mercoledì 5 aprile 2023) ROMA – “sono vicino a Dario Vassallo che in questi giorni ha ricevuto delle Minacce terribili, dopo essersi mobilitato in difesa del Cilento, contro il disastro dei costoni di falesia del Mingardo. Un sistema come questo che distrugge l’ambiente e la natura lo si combatte e si vince insieme”. E’ quanto afferma su Twitter il vice presidente della Camera dei Deputati Sergio Costa (foto), parlamentare del Movimento 5 Stelle ed ex ministro dell’ambiente. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 5 aprile 2023) ROMA – “che in questi giorni ha ricevuto delleterribili, dopo essersi mobilitato in difesa del Cilento, contro il disastro dei costoni di falesia del Mingardo. Un sistema come questo che distrugge l’ambiente e la natura lo si combatte e si vince insieme”. E’ quanto afferma su Twitter il vice presidente della Camera dei Deputati Sergio(foto), parlamentare del Movimento 5 Stelle ed ex ministro dell’ambiente. L'articolo L'Opinionista.

