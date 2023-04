Mimit, via al primo tavolo sulle politiche agroindustriali (Di mercoledì 5 aprile 2023) Presieduto dal ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e dal ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, si è svolto a Palazzo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) Presieduto dal ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e dal ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, si è svolto a Palazzo ...

Mimit, via al primo tavolo sulle politiche agroindustriali Una nota del Mimit indica, tra i presenti, anche il viceministro Valentino Valentini i ... Da oggi insieme al Masaf abbiamo dato il via ad un confronto continuativo, sano e costruttivo per una politica ... Una nota del Mimit indica, tra i presenti ... Da oggi insieme al Masaf abbiamo dato il via ad un confronto continuativo, sano e costruttivo per una politica di filiera e di sistema, asse portante ...