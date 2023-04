Milano: muore a 28 anni dopo intervento per perdere peso, medico indagato (Di mercoledì 5 aprile 2023) Milano, 5 apr. (Adnkronos) - Un medico è stato indagato per l'omicidio colposo di Anna Giugliano, 28 anni, morta dopo esseri sottoposta a un intervento di chirurgia bariatrica per la riduzione del peso all'Humanitas di Milano. Si tratta di un atto dovuto per consentire alle parti di partecipare all'autopsia che si è svolta ieri, dopo i primi accertamenti diagnostici. Lo scorso 8 marzo la ragazza si era sottoposta a un'operazione per la riduzione del peso, tutto sembrava essere andato per il meglio e la paziente era stata dimessa dall'ospedale (10 marzo) senza alcuna complicazione. Poco dopo, però, ha iniziato ad avvertire dolori alla pancia, fitte sempre più forti. Così, il 19 marzo scorso, i suoi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023), 5 apr. (Adnkronos) - Unè statoper l'omicidio colposo di Anna Giugliano, 28, mortaesseri sottoposta a undi chirurgia bariatrica per la riduzione delall'Humanitas di. Si tratta di un atto dovuto per consentire alle parti di partecipare all'autopsia che si è svolta ieri,i primi accertamenti diagnostici. Lo scorso 8 marzo la ragazza si era sottoposta a un'operazione per la riduzione del, tutto sembrava essere andato per il meglio e la paziente era stata dimessa dall'ospedale (10 marzo) senza alcuna complicazione. Poco, però, ha iniziato ad avvertire dolori alla pancia, fitte sempre più forti. Così, il 19 marzo scorso, i suoi ...

