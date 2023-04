Milano, la trappola del marocchino: si offre di aiutare una ragazza, poi la stupra. “Ti sfregio” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Milano, 4 apr — La Milano di Beppe Sala sempre più accogliente per gli immigrati, sempre più invivibile e insicura per i milanesi e soprattutto per le milanesi. Non passa giorno in cui le cronache meneghine non risultino punteggiate di episodi criminosi che hanno per protagonisti in negativo extracomunitari: stupri, accoltellamenti, rapine, furti, e a farne le spese sono quasi sempre le donne. L’ultimo caso riguarda un cittadino marocchino di 37 anni arrestato ieri con l’accusa di avere stuprato una giovane ragazza per ore, minacciandola di morte, dopo averle teso una trappola. marocchino si offre di aiutare una ragazza, ma era una trappola La violenza si è consumata nella notte tra venerdì e sabato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 5 aprile 2023), 4 apr — Ladi Beppe Sala sempre più accogliente per gli immigrati, sempre più invivibile e insicura per i milanesi e soprattutto per le milanesi. Non passa giorno in cui le cronache meneghine non risultino punteggiate di episodi criminosi che hanno per protagonisti in negativo extracomunitari: stupri, accoltellamenti, rapine, furti, e a farne le spese sono quasi sempre le donne. L’ultimo caso riguarda un cittadinodi 37 anni arrestato ieri con l’accusa di avereto una giovaneper ore, minacciandola di morte, dopo averle teso unasidiuna, ma era unaLa violenza si è consumata nella notte tra venerdì e sabato ...

