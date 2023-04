Milano | la ragazza violentata in pieno centro | “Diceva che mi avrebbe sfregiata e uccisa”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 5 aprile 2023) “Se non la finisci ti sfregio. Se lo fai un’altra volta ti ammazzo”. Sono alcune delle minacce che si è sentita rivolgere ladi 23 anniinnella notte tra venerdì e sabato. La giovane era stata avvicinata da un 38enne dopo una serata in discoteca in cui le era stata rubata la borsa. Con il pretesto di aiutarla a recuperare il cellulare e gli altri effetti personali, l’uomo l’ha convinta a seguirlo in un parcheggio dove l’ha colpita e minacciata con un coccio di bottiglia. “Ho solo degli sprazzi, dei ricordi a tratti”, ha detto la vittima agli inquirenti, cercando di ricordare il momento in cui aveva lasciato da sola il Tocqueville di corso Como: “Barcollavo”. Poi l’incontro con un uomo chedi chiamarsi “Ivan”, in realtà il 38enne ...