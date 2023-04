Milano-Cortina 2026, Fontana: “Le gare di pattinaggio? Progetto Rho il migliore” (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Credo si debba andare ad approfondire definitivamente la valenza del nostro Progetto e sono convinto che sia assolutamente migliore – ha aggiunto – Io ovviamente sostengo il Progetto Milano. Il 12 aprile abbiamo la cabina di regia, durante la quale confronteremo i progetti, dopodiché li manderemo al Cio che li valuterà. Io sono sostenitore di Milano”. Parla così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana sulla questione relativa alla sede delle gare di pattinaggio per i Giochi Invernali del 2026. Fontana sostiene la candidatura della Feria Milano Rho, ma in lizza c’è anche la struttura ‘Oval già esistente a Torino: “Credo che siano gli ultimi sussulti di chi vuole in qualche modo rientrare dalla ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Credo si debba andare ad approfondire definitivamente la valenza del nostroe sono convinto che sia assolutamente– ha aggiunto – Io ovviamente sostengo il. Il 12 aprile abbiamo la cabina di regia, durante la quale confronteremo i progetti, dopodiché li manderemo al Cio che li valuterà. Io sono sostenitore di”. Parla così il governatore della Lombardia, Attiliosulla questione relativa alla sede dellediper i Giochi Invernali delsostiene la candidatura della FeriaRho, ma in lizza c’è anche la struttura ‘Oval già esistente a Torino: “Credo che siano gli ultimi sussulti di chi vuole in qualche modo rientrare dalla ...

